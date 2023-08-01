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Ребич сменил «Милан» на «Бешикташ»

Дата публикации: 01-08-2023

Хорватский вингер Анте Ребич официально перешел из итальянского «Милана» в турецкий «Бешикташ». Об этом отрапортовала пресс-служба стамбульского клуба.

Контракт 29-летний игрока с «черно-белыми» будет действовать два года. Зарплата Ребича составит 2,5 млн евро, плюс 280 тысяч евро подъемных. Кроме того, за каждый полный матч, проведенный в составе в составе «Бешикташа», хорвату будут начислять до 10 000 евро.

По неофициальным данным, «Милан» получил за трансфер Ребича от «Бешикташа» сумму в размере € 2 млн.

Вингер выступал за «Милан» с лета 2019 года после перехода из немецкого «Айнтрахта». За 4 сезона в составе «россонери» Ребич провел 123 матча (29 голов и 17 ассистов). Вместе с командой Стефано Пиоли он выиграл Серию A 2021/22.

Ребич является действующим игроком сборной Хорватии.

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