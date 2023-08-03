«Бешикташ» заинтересован в подписании игрока «Арсенала» Пепе

Дата публикации: 03-08-2023

Карьера Николя Пепе может продолжиться в «Бешикташе». Фабрицио Романо пишет в «Твиттере», что к вингеру «Арсенала» есть предметный интерес со стороны «Бешикташа». Переход может быть оформлен до конца летнего трансферного окна.



Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», не рассчитывает на Пепе в следующем сезоне, потому «красно-белые» будут не против избавиться от футболиста. «Бешикташ» готов выкупить права на ивуарийца. Переговоры между сторонами должны пройти в ближайшее время.



«Арсенал» приобрел Пепе у «Лилля» в 2019 году, заплатив за него € 80 млн. В прошлом сезоне Николя находился в аренде в «Ницце». За французскую команду он провел 19 игр, отметившись 6 забитыми мячами.



Контракт Пепе с «пушкарями» истекает в 2024 году.