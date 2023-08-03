16:18 ()
Свернуть список

«Манчестер Сити» согласовывает последние детали сделки с «РБ Лейпциг» по Гвардиолу

Дата публикации: 03-08-2023

«Ман Сити» близок к закрытию сделки по переходу Йошко Гвардиола.

Фабрицио Романо сообщил в «Twitter», что необходимые документы стороны подпишут до конца недели. Если все пойдет в запланированном режиме, то уже 4-го августа состоится медосмотр хорвата для «горожан».

В случае успешного завершения трансфера Гвардиол окажется наиболее дорогим защитником в мире. Компенсация, которую «РБ Лейпциг» получит за него, составит 90 000 000 евро.

В минувшем сезоне в активе Гвардиола 41 встреча за «быков», в которых он отметился 3 голами. С «Лейпцигом» центрдеф связан контрактом до середины 2027 года.

Примечательно, что этим летом «Сити» уже подписал одного хорвата. Состав команды Пепа Гвардиолы пополнил Матео Ковачич, ранее принадлежавший «Челси».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close