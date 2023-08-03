«Манчестер Сити» согласовывает последние детали сделки с «РБ Лейпциг» по Гвардиолу

Дата публикации: 03-08-2023

«Ман Сити» близок к закрытию сделки по переходу Йошко Гвардиола.



Фабрицио Романо сообщил в «Twitter», что необходимые документы стороны подпишут до конца недели. Если все пойдет в запланированном режиме, то уже 4-го августа состоится медосмотр хорвата для «горожан».



В случае успешного завершения трансфера Гвардиол окажется наиболее дорогим защитником в мире. Компенсация, которую «РБ Лейпциг» получит за него, составит 90 000 000 евро.



В минувшем сезоне в активе Гвардиола 41 встреча за «быков», в которых он отметился 3 голами. С «Лейпцигом» центрдеф связан контрактом до середины 2027 года.



Примечательно, что этим летом «Сити» уже подписал одного хорвата. Состав команды Пепа Гвардиолы пополнил Матео Ковачич, ранее принадлежавший «Челси».