«Реал Сосьедад» объявил о переходе Андре Силвы на правах аренды

Дата публикации: 03-08-2023

«Лейпциг» отпустил Андре Силву в «Реал Сосьедад». За испанскую команду центрфорвард будет выступать в рамках арендного соглашения весь следующий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад». У испанского клуба будет возможность оформить полноценный трансфер португальца.



«РБ Лейпциг» подписал Силву в 2021 году, выкупив его контракт у «Айнтрахта» за 23 млн евро. В завершившемся сезоне на счету 27-летнего португальца 31 встреча в Бундеслиге, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Рыночная стоимость нападающего составляет 15 млн евро (по версии сайта Transfermarkt.de).



За сборную Португалии Силва впервые сыграл в 2016 году. Всего за национальную команду он провел 53 игры (19 голов).