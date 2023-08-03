«ПСЖ» планирует подписать Дембеле и Рамуша до конца недели

Дата публикации: 03-08-2023

«ПСЖ» планирует подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша до конца недели.



Дембеле согласовал пятилетний контракт с парижанами. «Пари Сен-Жермен» не успел оформить сделку в июле, когда отступные игрока составляла 50 миллионов евро. В минувшей кампании Дембеле провел 35 матчей за «блаугранас» во всех турнирах. На его счету 8 голов и 9 ассистов.



Рамуш пройдет медосмотр в столице Франции в ближайшие несколько дней. Ранее сообщалось, что «Бенфика» готова расстаться с форвардом при условии выплаты клаусулы 120 000 000 евро. В прошлом сезоне Рамуш сыграл 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.



«ПСЖ» в сезоне-22/23 выиграл Лигу 1. Новый чемпионат Франции команда Луиса Энрике начнет домашней игрой с «Лорьяном» 12 августа.



Источник – «Твиттер» журналиста Фабрицио Романо.