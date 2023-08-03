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«Жирона» близка к подписанию Довбика, «Митьюлланд» получит 50% от суммы трансфера

Дата публикации: 03-08-2023

«Жирона» близка к закрытию сделки с «Днепром-1» по Артёму Довбику. Переговоры близки к завершению. Об этом информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, третьей стороной этого соглашения является датский «Митьюлланд». Клуб, который до сих пор владеет частью прав на украинского форварда, получит ровно половину от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что «Жирона» заплатит за трансфер игрока сборной Украины 7 миллионов евро. При этом каталонский клуб получит более 50% прав на Артёма.

Напомним, Довбик продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года. Новое соглашение улучшило возможности днепрян заработать на трансфере игрока. При этом руководство «Днепра-1» рассчитывало продать футболиста не менее чем за 15 000 0000 евро.

В минувшей кампании 26-летний украинец сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач. Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Премьер-лиги.

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