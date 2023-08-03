«Интер» интересуется бразильским вратарем Бенто

Дата публикации: 03-08-2023

Новой целью «Интера» на позиции голкипера является бразилец Бенто, выступающий за «Атлетико Паранаэнсе», о чем пишет «Calciomercato».



Сообщается, что 24-летний футболист может стать более доступной альтернативой украинцу Анатолию Трубину. В переговорах «нерадзурри» с «Шахтёром» давно нет прогресса.



«Интер» активно занимается поиском нового стража ворот после ухода Самира Хандановича и продажи Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Приоритетным выбором для миланского клуба считается уже не Трубин, а швейцарец Ян Зоммер, однако рассматриваются и другие варианты. Так, 1 августа «змеям» предложили подписать украинца Андрея Лунина, принадлежащего мадридскому «Реалу».



Бенто в составе «Атлетико Паранаэнсе» дважды становился чемпионом штата Парана, а также выиграл Кубок Судамерикана 2021 года.



В 2023 году голкипер сыграл за «Атлетико» 44 матча, из них 18 – «на ноль».