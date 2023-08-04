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Энрике может уйти из «ПСЖ» спустя месяц после назначения

Дата публикации: 04-08-2023

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике раздумывает над тем, чтобы разорвать контракт с парижанами, утверждает «Marca».

Испанскому специалисту не нравится ситуация в клубе, но больше всего он удивлен нерешительностью руководство в ситуации с Мбаппе.

Если «ПСЖ» не сможет продать француза этим летом, то наставник не сможет рассчитывать на него в течение следующего сезона. Энрике очень обеспокоило решение руководства «красно-синих» не брать Килиана в предсезонное турне.

Кроме того, из-за личных проблем клуб может покинуть ассистент Энрике, а также спортивный советник Луиш Кампуш.

Напомним, что 53-летний специалист присоединился к «Пари Сен-Жермен» всего чуть менее месяца назад.

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