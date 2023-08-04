«Ахмат» объявил о подписании болгарского футболиста

Дата публикации: 04-08-2023

На сайте «Ахмата» появилась информация о подписании Светослава Ковачева. Болгарин будет выступать за грозненскую команду в рамках договора аренды, рассчитанного на 1 сезон. У «Ахмата» будет возможность выкупить контракт вингера следующим летом.



«Рады приветствовать Светослава в команде, красивых игр и голов!», - такие слова адресовала пресс-служба «Ахмата» новичку.



Прежним клубом Ковачева была «Арда». В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего игрока 38 матчей в составе болгарской команды, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 6 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает вингера в 0,5 млн евро.



В активе Ковачева 4 игры за национальную сборную (без забитых мячей).