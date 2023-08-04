02:15 ()
Свернуть список

«Ахмат» объявил о подписании болгарского футболиста

Дата публикации: 04-08-2023

На сайте «Ахмата» появилась информация о подписании Светослава Ковачева. Болгарин будет выступать за грозненскую команду в рамках договора аренды, рассчитанного на 1 сезон. У «Ахмата» будет возможность выкупить контракт вингера следующим летом.

«Рады приветствовать Светослава в команде, красивых игр и голов!», - такие слова адресовала пресс-служба «Ахмата» новичку.

Прежним клубом Ковачева была «Арда». В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего игрока 38 матчей в составе болгарской команды, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 6 ассистами.

Transfermarkt.de оценивает вингера в 0,5 млн евро.

В активе Ковачева 4 игры за национальную сборную (без забитых мячей).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close