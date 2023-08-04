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«Аль-Хиляль» решил проблему с переводом денег «Зениту» за трансфер Малкома

Дата публикации: 04-08-2023

«Аль-Хилялю» удалось уладить вопрос с переводом средств за переход Малкома, купленного у «Зенита». Информация появилась в Telegram-канале Фабио Алейшо.

В пресс-службе петербуржцев также подтвердили, что сделка завершена.

Ситуация по Малкому была неоднозначной. «Аль-Хиляль» представил вингера в качестве нового игрока, а сам он успел провести несколько тренировок с командой. Однако «Зенит» об уходе бразильца не объявлял. При этом сообщалось, что заявить Малкома на сезон «Аль-Хилялю» пока не удается, поскольку у клуба возникли проблемы с переводом средств «сине-бело-голубым».

Ранее Александр Медведев, являющийся гендиректором петербургской команды, рассказал, что за Малкома «Зенит» получит 60 млн евро, которые будут переведены несколькими траншами.

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