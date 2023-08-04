Рэшфорд надеется побить рекорд Руни в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 04-08-2023

Маркус Рэшфорд рассчитывает превзойти достижение Уэйна Руни, став лучшим снайпером в истории «МЮ».



Сделать это будет весьма непросто, поскольку в бытность игроком «манкунианцев» Руни сумел отличиться 253 раза. В активе Рэшфорда на данный момент 123 забитых мяча.



«Удастся ли мне превзойти рекорд Руни? Я верю в это. Никогда нельзя загадывать, что случится, но я буду стараться забивать и записывать на свой счет результативные передачи. Есть вероятность, что это произойдет. Я общался с Руни, и он хотел бы, чтобы мне удалось сделать это», - приводит слова Рэшфорда издание «The Overlap».



Недавно 25-летний форвард пролонгировал соглашение с «Ман Юнайтед» до 2028 года. В прошлом сезоне Маркус отличился 30 раз в 56 играх за «красных дьяволов».