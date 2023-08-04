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Еще один клуб из Европы заинтересовался Захаряном

Дата публикации: 04-08-2023

Будущее Арсена Захаряна остается под вопросом.

По информации «Eindhovens Dagblad», футболистом «Динамо» заинтересовался ПСВ. Команде из Эйндховена не удалось подписать Шарля де Кетеларе, поэтому в клубе занялись поисками альтернативных вариантов. За Захаряна голландцы готовы предложить 12 млн евро и бонусные выплаты.

Ранее СМИ писали об интересе к полузащитнику со стороны «Фейеноорда» и «Страсбура».

Трудовые отношения Захаряна с «Динамо» рассчитаны до середины 2024 года. В сезоне 2023/2024 он поучаствовал в 3 играх, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Рыночный ценник на 20-летнего россиянина составляет 15 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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