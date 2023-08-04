«ПСЖ» убеждает «Бенфику» отдать Рамуша в аренду из-за финансового «фэйр-плей»

Дата публикации: 04-08-2023

«Пари Сен-Жермен» хочет заполучить Гонсалу Рамуша. Однако у клуба могут возникнуть проблемы с соблюдением финансового «фэйр-плей», потому парижане хотели бы арендовать португальца.



Педру Сепулведа пишет, что «красно-синие» обсуждают с «Бенфикой» данный вариант. Чемпион Франции предлагает «орлам» арендное соглашение с обязательным выкупом за 65 млн евро и 15 млн евро в формате бонусов. За счет этого «ПСЖ» удастся соблюсти требования финансового «фэйр-плей». При этом с самим Рамушем команда Луиса Энрике уже договорилась.



«Бенфика» изучает предложение парижан, но лиссабонцы хотели бы осуществить полноценную продажу нападающего.



В минувшем сезоне в активе Рамуша 27 забитых мячей и 5 голевых пасов в 47 встречах за «красных». Его соглашение с «Бенфикой» истекает в 2025 году.