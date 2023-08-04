Малиновский может покинуть «Марсель». В клубе недовольны украинцем

Дата публикации: 04-08-2023

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский может завершить свои выступления в чемпионате Франции уже этим летом.



Как сообщает «L’Equipe», «провансальцы» недовольны тем, что 30-летний украинец до сих пор не адаптировался в команде и не показывает своих лучших игровых качеств. Хавбек не провел ни одного товарищеского матча за клуб этим летом.



Издание пишет, что всего после полугода в «Марселе» Руслану уже пора «паковать чемоданы».



Напомним, Малиновский перешел во французский клуб из итальянской «Аталанты» в январе 2023 года. За это время он отыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.



Трудовой договор футболиста с «Марселем» в силе до лета 2026 года. «Transfermarkt» оценивает Малиновского в 15 000 000 евро.