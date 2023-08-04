Кессье станет игроком «Аль-Ахли»

Дата публикации: 04-08-2023

Центральный хавбек «Барселоны» продолжит карьеру «Аль-Ахли». Речь идет о Франке Кессье.



По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии заплатит за ивуарийца 15 000 000 евро. Франк и «Аль-Ахли» заключат соглашение до 2026 года.



Кессье защищал цвета каталонцев с лета 2022 года. В сезоне-22/23 он отыграл 43 матча за «Барсу» во всех турнирах, в которых стал автором 3 голов и 3 результативных передач.



В это трансферное окно состав «Аль-Ахли» пополнили следующие игроки: голкипер «Челси» Эдуарда Менди, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, левый вингер «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен и правый вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез.



По прошлого сезона «Аль-Ахли» стал победителем саудовской Первой лиги и вышел в элитный дивизион.