«Барселона» отказалась от возможности арендовать Неймара

Дата публикации: 04-08-2023

«ПСЖ» предложил «Барселоне» арендовать Неймара. Об этом сообщает издание «Diario Sport».



Парижский клуб хотел включить бразильца в соглашение о трансфере вингера Усмана Дембеле, на что получил категорический отказ.



В свою очередь французы пытаются активно избавиться от проблемного футболиста, но пока не могут найти покупателя на игрока. Проблемой также является и нежелание Неймара переходить в клуб из Саудовской Аравии. 31-летний нападающий все еще хочет выступать в Европе.



Напомним, Неймар был игроком «Барсы» с 2013 по 2017 год.



В минувшем сезоне на счету бразильца 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.