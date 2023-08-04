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«Барселона» отказалась от возможности арендовать Неймара

Дата публикации: 04-08-2023

«ПСЖ» предложил «Барселоне» арендовать Неймара. Об этом сообщает издание «Diario Sport».

Парижский клуб хотел включить бразильца в соглашение о трансфере вингера Усмана Дембеле, на что получил категорический отказ.

В свою очередь французы пытаются активно избавиться от проблемного футболиста, но пока не могут найти покупателя на игрока. Проблемой также является и нежелание Неймара переходить в клуб из Саудовской Аравии. 31-летний нападающий все еще хочет выступать в Европе.

Напомним, Неймар был игроком «Барсы» с 2013 по 2017 год.

В минувшем сезоне на счету бразильца 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

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