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Источник: «Вратарь «Баварии» Зоммер перейдет в «Интер»

Дата публикации: 05-08-2023

Ян Зоммер станет игроком «Интера». Об этом в «Twitter» рассказал Николо Скира.

Инсайдер добавил, что соглашение голкипера с миланцами будет рассчитано до середины 2025 года. «Интеру» было необходимо усиление вратарской позиции, поскольку ранее клуб продал Андре Онана в «МЮ».

Вторую часть сезона 2022/2023 Зоммер провел в «Баварии», которая выкупила права на него за 9 млн евро у «Боруссии» из Менхенгладбаха. За мюнхенскую команду он провел 25 встреч. Вместе с «Баварией» футболист выиграл Бундеслигу.

Рыночная стоимость Зоммера составляет 5 000 000 евро («Transfermarkt»).

В швейцарскую сборную игрок вызывается с 2011 года. Всего на счету 34-летнего Яна 84 встречи за национальную команду.

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