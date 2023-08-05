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«МЮ» подписал перспективного защитника «Уотфорда» Амасса

Дата публикации: 05-08-2023

«Ман Юнайтед» усилился 16-летним Харри Амассом, ранее выступавшим за «Уотфорд». Информацией поделилась пресс-служба «манкунианцев».

Защитник уже прошел медосмотр для «красных дьяволов» и заключил с ними 4-летнее соглашение.

Переговоры «МЮ» с Амассом начались еще в июне. В «Уотфорде» у игрока обороны было куда больше шансов регулярно появляться на поле. Тем не менее он решил стать игроком «красных дьяволов» и ответил отказом на предложение «Уотфорда», подготовившего для него профессиональное соглашение с сохранением стипендии.

Интерес к Амассу также проявлял «Челси», но футболист предпочел оказаться на «Олд Траффорд».

В структуре «Уотфорда» левый защитник находился с 9-летнего возраста. Также у него есть опыт выступления за юношеские сборные Англии.

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