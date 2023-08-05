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ЦСКА объявил о подписании Файзуллаева

Дата публикации: 05-08-2023

ЦСКА пополнился Аббосбеком Файзуллаевым. Соглашение с узбекским хавбеком будет действовать до середины 2026 года. Контрактом предусмотрена возможность продления сотрудничества еще на 1 сезон. О переходе футболиста сообщила пресс-служба «армейцев».

В ЦСКА Файзуллаев выбрал себе 21-й номер. По данным портала Transfermarkt.de, его трансфер обошелся столичному клубу в 500 000 евро.

Аббосбек обучался футболу в академии «Пахтакора». В текущем сезоне он провел 6 встреч в узбекской Суперлиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

В активе Файзуллаева 3 игры за сборную Узбекистана (1 забитый мяч). В составе узбекской молодежки U20 19-летний атакующий полузащитник весной 2023 года выиграл Кубок Азии.

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