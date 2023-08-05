«Байер» объявил о продлении контракта с Алонсо

Дата публикации: 05-08-2023

«Байер» из Леверкузена пролонгировал трудовые отношения с Хаби Алонсо. Информация была размещена на сайте немецкой команды.



Клуб подписал с испанским специалистом новый контракт до лета 2026 года. Срок действия прежнего соглашения истекал в середине 2024-го.



Алонсо получил назначение в «Байер» прошлой осенью. Команда из Леверкузена под управлением испанца завершила сезон на шестой строчке в Бундеслиге. В Лиге Европы клуб добрался до полуфинала, где уступил «Роме».



После завершения карьеры футболиста Алонсо успел поработать с молодежным составом «Реала» и «Реалом Сосьедад Б». «Байер» для 41-летнего специалиста является первой командой, представляющей высший дивизион.