«Челси» объявил о переходе Дисаси

Дата публикации: 05-08-2023

На сайте «Челси» появилась информация о заключении соглашения с Акселем Дисаси, ранее выступавшим за «Монако». С «пенсионерами» центрбек подписал 6-летний контракт.



По данным издания «The Athletic», трансфер 25-летнего француза обошелся «аристократам» в 45 млн евро.



Дисаси рассматривается «Челси» в качестве сменщика Уэсли Фофана, получившего в июле повреждение. Защитнику провели операцию, в ходе которой реконструировали крестообразную связку.



Дисаси пополнил состав «Монако» в 2020 году. «Монегаски» приобрели его у «Реймса» за € 13 млн. В прошлом сезоне на счету Акселя 38 встреч во французской Лиге 1, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 3 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро.