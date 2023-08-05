«Тоттенхэм» подпишет центрального защитника «Вольфсбурга»

Дата публикации: 05-08-2023

«Тоттенхэм Хотспур» договорился с «Вольфсбургом» по трансферу Микки ван де Вена. Подробности потенциальной сделки раскрыл Фабрицио Романо.



Инсайдер рассказал, что переход защитника обойдется «шпорам» в 50 млн евро. Данная сумма включает бонусные выплаты. В течение суток голландец отправится в Лондон, где ему предстоит пройти медицинское обследование. После этого он подпишет с «Тоттенхэмом» соглашение на 5 лет.



«Вольфсбург» выкупил права на ван де Вена у «Волендама», заплатив за него 3,5 млн евро. В минувшем сезоне в активе 22-летнего центрального защитника 36 игр в футболке «волков» (1 забитый мяч, 1 ассист). Его соглашение с «зелёно-белыми» истекает в 2027 году.



Ценник на голландца равняется 30 млн евро (по версии «Transfermarkt»).