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«Шахтёр» отклонил предложение «Бенфики» в 12 млн евро за Трубина

Дата публикации: 05-08-2023

«Шахтёр» отклонил первое предложение «Бенфики» по голкиперу Анатолию Трубину в размере 12 миллионов евро. Об этом утверждает издание «Record».

Сообщается, что «горняки» готовы были предоставить за эту сумму 50% прав на вратаря. За полноценный трансфер 22-летнего украинца «Шахтёр» желает получить 20 000 000 евро.

Ранее стало известно об интересе к Трубину со стороны мадридского «Реала». «Галактикос» рассматривают игрока донецкого клуба в качестве резервного кипера вместо другого украинца, Андрея Лунина.

В сезоне-22/23 Трубин выходил на поле 38 раз во всех турнирах (пропустил 40 голов).

«Шахтёр» набрал четыре очка после двух матчей украинской Премьер-лиги. В следующем туре команда Патрика ван Леувена сыграют с «Александрией» 14 августа.

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