«Шахтёр» отклонил предложение «Бенфики» в 12 млн евро за Трубина
Дата публикации: 05-08-2023
«Шахтёр» отклонил первое предложение «Бенфики» по голкиперу Анатолию Трубину в размере 12 миллионов евро. Об этом утверждает издание «Record».
Сообщается, что «горняки» готовы были предоставить за эту сумму 50% прав на вратаря. За полноценный трансфер 22-летнего украинца «Шахтёр» желает получить 20 000 000 евро.
Ранее стало известно об интересе к Трубину со стороны мадридского «Реала». «Галактикос» рассматривают игрока донецкого клуба в качестве резервного кипера вместо другого украинца, Андрея Лунина.
В сезоне-22/23 Трубин выходил на поле 38 раз во всех турнирах (пропустил 40 голов).
«Шахтёр» набрал четыре очка после двух матчей украинской Премьер-лиги. В следующем туре команда Патрика ван Леувена сыграют с «Александрией» 14 августа.