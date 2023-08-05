«Торино» хочет вернуть Малиновского в Серию А

Дата публикации: 05-08-2023

«Торино» работает над вариантом аренды полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского с правом выкупа в конце следующего сезона. «Быки» готовы заплатить за украинца через год 9 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что, помимо «Торино», 30-летним футболистом интересуется также «Бешикташ». «Марсель» готов продать хавбека, если поступит выгодное предложение.



Малиновский в январе перешел в «Марсель» из «Аталанты» на правах аренды. В июле французский клуб активировал опцию выкупа контракта украинца. Договор Руслана с «провансальцами» рассчитан до лета 2026 года.



В прошедшем сезоне Малиновский сыграл 23 матча за Олимпик во всех турнирах. Украинец в них забил два гола и отдал одну результативную передачу.



Источник – «Footmercato».