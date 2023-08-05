21:04 ()
Свернуть список

«Торино» хочет вернуть Малиновского в Серию А

Дата публикации: 05-08-2023

«Торино» работает над вариантом аренды полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского с правом выкупа в конце следующего сезона. «Быки» готовы заплатить за украинца через год 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что, помимо «Торино», 30-летним футболистом интересуется также «Бешикташ». «Марсель» готов продать хавбека, если поступит выгодное предложение.

Малиновский в январе перешел в «Марсель» из «Аталанты» на правах аренды. В июле французский клуб активировал опцию выкупа контракта украинца. Договор Руслана с «провансальцами» рассчитан до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Малиновский сыграл 23 матча за Олимпик во всех турнирах. Украинец в них забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник – «Footmercato».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close