«Интер» предложил «Вест Хэму» 28 млн евро за Скамакку

Дата публикации: 05-08-2023

«Интер» не оставляет попыток усилить свой состав центрфорвардом «Вест Хэма» Джанлукой Скамаккой.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководители «молотобойцев» получили предложение в 24 миллиона евро + 4 млн евро в качестве бонусных выплат. Сам игрок уже согласовал личный контракт с «нерадзурри».



Скамакка присоединился к «Вест Хэму» минувшим летом. «Сассуоло» получил за него 30 000 000 евро. На счету 24-летнего нападающего восемь голов в 24 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.



«Вест Хэм» занял 14-е место в АПЛ и стал победителем Лиги конференций в прошедшем сезоне. «Интер» в сезоне-2022/23 финишировал на 3-й строчке в Серии А, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где не сумел совладать с «Манчестеру Сити».