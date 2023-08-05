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«Милан» представил очередного летнего новичка, на этот раз из «Валенсии»

Дата публикации: 05-08-2023

«Милан» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Валенсии» и сборной США Юнуса Мусы. За трансфер 20-летнего футболиста итальянский клуб выложил € 20 000 000. С игроком был подписан пятилетний контракт.

Уроженец Нью-Йорка Муса является воспитанником лондонского «Арсенала». В 2019 году он присоединился к «летучим мышам» на правах свободного агента. В составе «Валенсии» хавбек сыграл 108 матчей, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.

На счету американца также 24 встречи за национальную сборную, в составе которой он дважды становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ.

Ранее стало известно, что защитник «Милана» Фоде Балло-Туре может в ближайшее время сменить клубную прописку. По сведениям Джанлуки Ди Марцио, на 26-летнего сенегальца претендует «Вердер».

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