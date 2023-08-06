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«Наполи» хочет подписать защитника «Барселоны» Лангле

Дата публикации: 06-08-2023

«Football Espana» пишет, что Клеман Лангле уже этим летом может сменить «Барселону» на «Наполи».

Сообщается, что каталонцы не рассчитывают на защитника и готовы продать его в текущее трансферное окно. Руководство «сине-гранатовых» планирует снизить издержки по зарплате и не будет требовать большую компенсацию за Лангле.

К французу присутствовал интерес со стороны нескольких команд из Саудовской Аравии и «Тоттенхэма». Теперь в спор за центрбека включился и «Наполи», которому необходима замена на место Ким Мин Джэ, перебравшегося в «Баварию». С продажи Лангле «Барса» хочет выручить порядка 15 млн евро. Подобные запросы неаполитанцы вполне могут удовлетворить, но высокая зарплата футболиста может стать проблемой.

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