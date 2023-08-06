Источник: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика»

Дата публикации: 06-08-2023

По данным ресурса «Metaratings», «Спартак» не будет пытаться оформить переход Карла Старфельта. Источник утверждает, что москвичи отказались от данного варианта.



Об интересе «красно-белых» к центральному защитнику «Селтика» ранее рассказал Гевин Рейд. Журналист отметил, что за переход Старфельта «Спартак» заплатит 16,2 млн евро, а сам футболист вскоре вылетит в Москву, где пройдет медосмотр.



У шведа есть опыт выступления в РПЛ. В 2019-2021 годах он защищал цвета «Рубина». За казанскую команду Карл провел 42 встречи, отличившись 3 раза и сделав 1 ассист.



В 2021 году Старфельт перебрался в «Селтик» за 5 млн евро. С шотландцами защитник связан контрактом до конца мая 2025 года. Текущий ценник на игрока равняется 6,5 млн евро («Transfermarkt»).