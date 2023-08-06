Дзагоев может перейти в «Антальяспор»
Дата публикации: 06-08-2023
Следующим клубом Алана Дзагоева может стать «Антальяспор». Информацию разместил ресурс «Fotospor».
Стороны уже контактировали по данному вопросу, но пока соглашение между ними не достигнуто. Тем не менее переговоры близки к завершению.
Прежним клубом Дзагоева был «Рубин», цвета которого он защищал с прошлой осени. За казанскую команду хавбек провел 20 встреч, в которых отметился 3 голами и 2 результативными пасами. Соглашение 33-летнего полузащитника с «Рубином» истекло в июле. Стороны не стали продлевать сотрудничество, и Алан получил статус свободного агента.
Transfermarkt.de оценивает россиянина в 0,7 млн евро.
Ранее сообщалось, что Дзагоев может перейти во владикавказскую «Аланию».