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Дзагоев может перейти в «Антальяспор»

Дата публикации: 06-08-2023

Следующим клубом Алана Дзагоева может стать «Антальяспор». Информацию разместил ресурс «Fotospor».

Стороны уже контактировали по данному вопросу, но пока соглашение между ними не достигнуто. Тем не менее переговоры близки к завершению.

Прежним клубом Дзагоева был «Рубин», цвета которого он защищал с прошлой осени. За казанскую команду хавбек провел 20 встреч, в которых отметился 3 голами и 2 результативными пасами. Соглашение 33-летнего полузащитника с «Рубином» истекло в июле. Стороны не стали продлевать сотрудничество, и Алан получил статус свободного агента.

Transfermarkt.de оценивает россиянина в 0,7 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дзагоев может перейти во владикавказскую «Аланию».

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