«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Хойлунна

Дата публикации: 06-08-2023

«МЮ» на своем сайте сообщил о заключении контракта с Расмусом Хойлунном.



Ранее СМИ писали, что соглашение датчанина с «манкунианцами» будет рассчитано на 5 лет. При этом в контракте будет прописана опция пролонгации на 1 сезон. Сумма сделки превысит 70 млн евро.



До 2022 года Хойлунн выступал за «Копенгаген», после чего перебрался в «Штурм». За австрийский клуб он провел всего полсезона и был выкуплен «Аталантой» за € 20 млн. За год, проведенный в Италии, форвард блестяще показал себя. В 42 играх за бергамасков Расмус отличился 16 раз и сделал 7 ассистов. В итоге на него обратил внимание «Манчестер Юнайтед».



За национальную сборную Дании Хойлунн провел 6 встреч, отметившись в них 6 забитыми мячами.