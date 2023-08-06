«Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» Ундера

Дата публикации: 06-08-2023

«Зенит» может подписать Дженгиза Ундера, на которого также претендует «Фенербахче».



Издание «Fotospor» утверждает, что петербургский клуб направил предложение вингеру, который, как ранее сообщалось, уже согласовал переход со стамбульской командой.



Правами на Ундера владеет «Марсель», президент которого Пабло Лонгория рассказал, что сделка по переходу турецкого игрока в «Фенербахче» была близка к завершению, но в последний момент сорвалась. Лонгория также добавил, что у клуба есть несколько запросов по Ундеру, но раскрывать от кого они, не стал.



Трудовые отношения 26-летнего футболиста с «провансальцами» истекают в 2025 году. В минувшем сезоне на его счету 46 игр за французскую команду (5 забитых мячей, 6 ассистов).