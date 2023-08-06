«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника Гвардиола

Дата публикации: 06-08-2023

Переход Йошко Гвардиола в «Ман Сити» состоялся. «Горожане» объявили об этом на своем сайте. Хорват подписал с клубом 5-летнее соглашение.



Ранее сообщалось, что трансфер Гвардиола, прежде выступавшего в составе «Лейпцига», обойдется «горожанам» в 90 000 000 евро. Еще 10 миллионов немецкий клуб сможет получить в формате бонусных отчислений.



За «РБ Лейпциг» хорватский футболист отыграл 2 сезона. «Быки» приобрели его у загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. В завершившемся сезоне в активе 21-летнего защитника 41 игра, в которых он отметился 3 голами.



На катарском ЧМ-2022 Гвардиол вместе со своей национальной сборной выиграл бронзовые медали.