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«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника Гвардиола

Дата публикации: 06-08-2023

Переход Йошко Гвардиола в «Ман Сити» состоялся. «Горожане» объявили об этом на своем сайте. Хорват подписал с клубом 5-летнее соглашение.

Ранее сообщалось, что трансфер Гвардиола, прежде выступавшего в составе «Лейпцига», обойдется «горожанам» в 90 000 000 евро. Еще 10 миллионов немецкий клуб сможет получить в формате бонусных отчислений.

За «РБ Лейпциг» хорватский футболист отыграл 2 сезона. «Быки» приобрели его у загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. В завершившемся сезоне в активе 21-летнего защитника 41 игра, в которых он отметился 3 голами.

На катарском ЧМ-2022 Гвардиол вместе со своей национальной сборной выиграл бронзовые медали.

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