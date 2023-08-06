Коутиньо может продолжить карьеру в Катаре

Дата публикации: 06-08-2023

«Астон Вилла» получила запрос о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо от клуба из Катара и сейчас раздумывает над предложением, о чем утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо.



Также сообщается, что к 31-летнему бразильцу ранее проявляли интерес команды из Саудовской Аравии.



Коутиньо, экс-игрок «Интера», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии», с января 2022 года играет за «Астон Виллу». Прошлым летом бирмингемский клуб выкупил его контракт у «сине-гранатовых». Сумма трансфера составила 20 000 000 евро.



В сезоне 2022/23 Коутиньо сыграл за «львов» 22 матча, забил 1 гол. С февраля не выходил на поле из-за травмы.



«Астон Вилла» в прошлой кампании заняла 7-е место и квалифицировалась в Лигу конференций. В первом туре АПЛ она сыграет против «Ньюкасла» 12 августа.