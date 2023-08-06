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Буффон назначен главой делегации сборной Италии

Дата публикации: 06-08-2023

Экс-голкипер Джанлуиджи Буффон официально получил должность в федерации футбола Италии. Он назначен на пост Главы делегации национальной сборной. Этот пост ранее занимал Джанлука Виалли.

45-летний футболист на неделе объявил о завершении карьеры, которая продолжалась почти три десятка лет.

Ранее президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил о предложении Джиджи присоединиться к работе в национальной сборной.

В карьере теперь уже бывшего футболиста почти 1000 поединков только на клубном уровне. Вместе со сборной Италии Буффон выиграл ЧМ-2006, серебро ЧЕ-2012 и бронзу Кубка Конфедераций-2013. В составе «скуадры адзурры» с 1997 по 2018 годы он провел рекордные 176 матчей.

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