«Динамо» Киев интересуется хавбеком «Ювентуса»

Дата публикации: 06-08-2023

По данным итальянского издания «Numero-Diez», к полузащитнику «Ювентуса» Марко Пьяце проявляет интерес киевское «Динамо».



Хорват не нужен Массимилиано Аллегри, поэтому туринцы готов к расставанию с 28-летним футболистом. В случае с украинским клубом речь идтет об аренде с правом выкупа.



Главное препятствие для перехода Пьяцы – его зарплата, которая составляет около 2 миллионов евро в год.



Пьяца стал игроком «Ювентуса» в 2016-м году, перейдя из «Динамо» (Загреб). Хавбек регулярно сдавался в аренду. За последние годы он успел поиграть за «Шальке», «Фиорентину», «Андерлехт», «Дженоа», «Торино» и «Эмполи». Также на его чету 24 поединка и 1 гол в составе сборной Хорватии.



В прошлом сезоне Пьяца сыграл за «Эмполи» 17 матчей в Серии А. Результативных действий не совершал.