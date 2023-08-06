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«Динамо» Киев интересуется хавбеком «Ювентуса»

Дата публикации: 06-08-2023

По данным итальянского издания «Numero-Diez», к полузащитнику «Ювентуса» Марко Пьяце проявляет интерес киевское «Динамо».

Хорват не нужен Массимилиано Аллегри, поэтому туринцы готов к расставанию с 28-летним футболистом. В случае с украинским клубом речь идтет об аренде с правом выкупа.

Главное препятствие для перехода Пьяцы – его зарплата, которая составляет около 2 миллионов евро в год.

Пьяца стал игроком «Ювентуса» в 2016-м году, перейдя из «Динамо» (Загреб). Хавбек регулярно сдавался в аренду. За последние годы он успел поиграть за «Шальке», «Фиорентину», «Андерлехт», «Дженоа», «Торино» и «Эмполи». Также на его чету 24 поединка и 1 гол в составе сборной Хорватии.

В прошлом сезоне Пьяца сыграл за «Эмполи» 17 матчей в Серии А. Результативных действий не совершал.

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