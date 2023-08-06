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«Лион» в шаге от подписания бывшего игрока «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

Дата публикации: 06-08-2023

Воспитанник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс близок к переходу в «Лион» в статусе свободного агента, передает французский таблоид «L'Équipe».

Ожидается, что 25-летний футболист, который может сыграть на различных позициях в защите и полузащите (профильная – правый полузащитник), подпишет с «ткачами» соглашение сроком на четыре года.

Англичанин много лет провел в «Арсенале», однако регулярно сдавался в аренду. Так, ему довелось выступать за такие клубы как «Ипсвич», «Вест Бромвич», «Рому» и «Саутгемптон». В футболке итальянской команды Эйнсли стал победителем Лиги конференций.

В составе вылетевшего в Чемпионшип «Саутгемптона» хавбек провел 26 поединков, отдал 1 голевую передачу.

«Transfermarkt» Мэйтленд-Найлса игрока в € 8 млн.

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