«Лион» в шаге от подписания бывшего игрока «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

Дата публикации: 06-08-2023

Воспитанник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс близок к переходу в «Лион» в статусе свободного агента, передает французский таблоид «L'Équipe».



Ожидается, что 25-летний футболист, который может сыграть на различных позициях в защите и полузащите (профильная – правый полузащитник), подпишет с «ткачами» соглашение сроком на четыре года.



Англичанин много лет провел в «Арсенале», однако регулярно сдавался в аренду. Так, ему довелось выступать за такие клубы как «Ипсвич», «Вест Бромвич», «Рому» и «Саутгемптон». В футболке итальянской команды Эйнсли стал победителем Лиги конференций.



В составе вылетевшего в Чемпионшип «Саутгемптона» хавбек провел 26 поединков, отдал 1 голевую передачу.



«Transfermarkt» Мэйтленд-Найлса игрока в € 8 млн.