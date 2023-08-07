«Аль-Ахли» предложил «Роме» за Ибаньеса 28 млн евро

Дата публикации: 07-08-2023

По информации ресурса «Foot Mercato», «Рома» получила предложение от «Аль-Ахли» по Рожеру Ибаньесу. Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за защитника 28 млн евро. Дополнительно римляне смогут рассчитывать на бонусные выплаты.



Сообщается, что с самим бразильцем «Аль-Ахли» договорился. Теперь клубу предстоит согласовать с «Ромой» размер отступных за защитника.



В сезоне 2022/2023 на счету 24-летнего футболиста 48 встреч за «джаллоросси» (3 забитых мяча). С «Ромой» Ибаньеса связывает контракт, который истекает летом 2025 года. Рыночный ценник на него составляет 30 млн евро.



Ранее состав «Аль-Ахли» пополнили сразу несколько звездных футболистов, среди которых Сент-Максимен, Марез, Фирмино и Менди.