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«ПСЖ» запрашивает у «Аль-Ахли» 80 млн евро за Верратти, саудовцы готовы дать только 30 млн

Дата публикации: 07-08-2023

Будущее Марко Верратти в «Пари Сен-Жермен» остается под вопросом. В «Twitter» Маттео Моретто появилась информация, что «Аль-Ахли», претендующий на итальянца, пока не может согласовать его трансфер с парижанами. По условиям личного контракта с Верратти саудовский клуб уже договорился.

Основной проблемой является размер компенсации за хавбека. «ПСЖ» намерен заработать на переходе Верратти порядка 70-80 млн евро, «Аль-Ахли» предлагает за него 30 000 000 евро. Переговоры между сторонами затягиваются, и существует большая вероятность, что в следующем сезоне итальянец продолжит выступать за французскую команду.

Ранее СМИ писали, что для Верратти «Аль-Ахли» подготовил соглашение на 3 года, по которому зарплата футболиста составит 48 млн евро за сезон.

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