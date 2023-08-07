«ПСЖ» запрашивает у «Аль-Ахли» 80 млн евро за Верратти, саудовцы готовы дать только 30 млн

Дата публикации: 07-08-2023

Будущее Марко Верратти в «Пари Сен-Жермен» остается под вопросом. В «Twitter» Маттео Моретто появилась информация, что «Аль-Ахли», претендующий на итальянца, пока не может согласовать его трансфер с парижанами. По условиям личного контракта с Верратти саудовский клуб уже договорился.



Основной проблемой является размер компенсации за хавбека. «ПСЖ» намерен заработать на переходе Верратти порядка 70-80 млн евро, «Аль-Ахли» предлагает за него 30 000 000 евро. Переговоры между сторонами затягиваются, и существует большая вероятность, что в следующем сезоне итальянец продолжит выступать за французскую команду.



Ранее СМИ писали, что для Верратти «Аль-Ахли» подготовил соглашение на 3 года, по которому зарплата футболиста составит 48 млн евро за сезон.