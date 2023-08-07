Источник: Неймар перейдет в «Барселону»

Дата публикации: 07-08-2023

Шейх Мабхут Аль-Марри, имеющий налаженный контакт с боссами «ПСЖ» и «Барселоны», рассказал, что Неймар перейдет в испанскую команду. Подтверждает это и тот факт, что бразилец удалил из профиля в соцсети всю информацию, которая связывает его с парижанами.



Ранее ряд источников писали, что «ПСЖ» обратился к «Барселоне» с предложением по аренде Неймара на 1 год. «Красно-синие» надеются оформить переход как часть сделки по Усману Дембеле, который вскоре может оказаться во французском клубе.



Цвета каталонцев Неймар уже защищал в 2013-2017 годах, после чего «Пари Сен-Жермен» выкупил права на него за 222 млн евро. Текущее соглашение 31-летнего бразильца с командой Луиса Энрике истекает в 2025 году.



В прошлом сезоне в активе форварда 18 голов и 17 ассистов в 29 играх.