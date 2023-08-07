Горетцка интересен «Ювентусу». В «МЮ» тоже обсуждают возможность трансфера хавбека «Баварии»

Дата публикации: 07-08-2023

Следующим клубом Леона Горетцки может стать «Ювентус».



На предсезонных играх полузащитник не проходил в старт «Баварии». Ранее Горетцка говорил о намерении остаться в мюнхенской команде, но теперь есть вероятность, что уже этим летом он сменит клуб.



«Sky Sport» утверждает, что немец интересен «Ювентусу». Горетцка должен отлично подойти под схему игры Массимилиано Аллегри, придерживающегося оборонительной тактики.



Другим претендентом на футболиста является «МЮ». «Манкунианцы» рассматривают данный вариант, но предложений от них «Бавария» пока не получала.



В завершившемся сезоне в активе 28-летнего хавбека 40 встреч за «красных» (6 забитых мячей, 6 ассистов). Его трудовые отношения с мюнхенцами истекают в 2026 году.