В «Локомотиве» рассказали, на какие позиции ищут игроков

Дата публикации: 07-08-2023

Дмитрий Ульянов, являющийся спортивным директором «Локомотива», рассказал о целях клуба на трансферном рынке. Он подчеркнул, что москвичи занимаются поисками форварда и игрока в центр обороны.



«Необходимы футболисты высочайшего класса, чтобы они превосходили действующих – уровня Чорлуки. Трансферов на вход, которые близки к закрытию, нет», - публикует заявление функционера «Чемпионат».



Старт сезона 2023/2024 для «Локомотива» получился не слишком удачным. По итогам 3 туров на счету «железнодорожников» всего 4 очка при одном выигранном матче. Накануне клуб крупно уступил ЦСКА со счетом 1:4. Следующим соперником «Локо» будут «Крылья Советов», которые в субботу обыграли «Ростов».