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«ПСЖ» начал избавляться от упоминаний Мбаппе

Дата публикации: 09-08-2023

«Foot Mercato» информирует, что с фасада домашней арены «Пари Сен-Жермен» пропал постер с изображением Килиана Мбаппе. Кроме того, футболки с именем нападающего больше не найти в клубном магазине парижан.

Подобные действия «ПСЖ» могут говорить о том, что вскоре Килиан покинет команду. Также данным способом руководство клуба может попытаться оказать давление на футболиста.

Не исключено, что вскоре Мбаппе сменит клубную прописку. Его соглашение с «красно-синими» действует до следующего лета. Клуб пытался пролонгировать сотрудничество с форвардом до 2025 года, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте. Однако Килиан отказался от продления контракта. При этом «ПСЖ» не устраивает вариант, при котором 24-летний футболист покинет команду в 2024 году в статусе свободного агента.

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