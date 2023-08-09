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«МЮ» рассматривает Тодибо из «Ниццы» в качестве замены Магуайру

Дата публикации: 09-08-2023

Жан-Клер Тодибо этим летом может сменить «Ниццу» на «Ман Юнайтед». В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «красные дьяволы» проявляют интерес к защитнику французской команды.

Тодибо значится в списке главных целей «МЮ» на текущее трансферное окно. Англичане рассматривают игрока «Ниццы» в качестве сменщика Гарри Магуайра, потому попытаются оформить его переход лишь в случае ухода последнего. Несмотря на это, «манкунианцы» уже начали переговоры по Тодибо с французской командой.

В прошлом сезоне на счету 23-летнего защитника 46 игр в составе «Ниццы». Примечательно, что до 2021 года Тодибо принадлежал «Барселоне». Однако за каталонцев он провел всего 5 встреч.

Transfermarkt.de оценивает француза в 30 млн евро.

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