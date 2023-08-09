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В «Локомотиве» заявили, что не продадут Пиняева меньше чем за 30 млн евро

Дата публикации: 09-08-2023

Дмитрий Ульянов, занимающий пост спортивного директора «Локомотива», назвал сумму, за которую клуб готов продать Сергея Пиняева. Он отметил, что предложения по хавбеку менее 30 000 000 евро «железнодорожники» рассматривать не будут. Вместе с тем запросов по перспективному футболисту «Локомотив» пока не получал.

«На каких условиях мы согласимся расстаться с Сергеем Пиняевым? По нему у нас не было предложений. Для рассмотрения варианта с продажей за него должны предложить суперсумму, отказаться от которой будет сложно – 30 млн евро», - публикует заявление функционера «красно-зелёных» ресурс «Sport24».

В текущем сезоне в активе 18-летнего полузащитника 4 игры за «Локо» (1 забитый мяч, 1 голевой пас). Его соглашение с московским клубом истекает в декабре 2026 года.

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