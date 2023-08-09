РФС признал Семака лучшим тренером России по итогам сезона 2022/2023

Дата публикации: 09-08-2023

Наставника «Зенита» признали лучшим тренером прошлого сезона в России. Информацией поделились в пресс-службе РФС.



В минувшем сезоне Сергей Семак привел петербуржцев к чемпионству в РПЛ. Причем завоевать золотые медали лиги «Зениту» удалось досрочно. Чемпионство в сезоне 2022/2023 стало для клуба пятым подряд.



У руля «сине-бело-голубых» Семак встал в 2018 году. Вместе с «Зенитом» 47-летнему специалисту 4 раза удалось выиграть Суперкубок России и 1 раз праздновать победу в Кубке России.



Начало сезона 2023/2024 получилось для петербуржцев не слишком удачным. В 3 стартовых турах подопечным Сергея Богдановича удалось набрать всего 4 очка. Трудовой договор специалиста с «Зенитом» истекают в 2025 году.