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РФС признал Семака лучшим тренером России по итогам сезона 2022/2023

Дата публикации: 09-08-2023

Наставника «Зенита» признали лучшим тренером прошлого сезона в России. Информацией поделились в пресс-службе РФС.

В минувшем сезоне Сергей Семак привел петербуржцев к чемпионству в РПЛ. Причем завоевать золотые медали лиги «Зениту» удалось досрочно. Чемпионство в сезоне 2022/2023 стало для клуба пятым подряд.

У руля «сине-бело-голубых» Семак встал в 2018 году. Вместе с «Зенитом» 47-летнему специалисту 4 раза удалось выиграть Суперкубок России и 1 раз праздновать победу в Кубке России.

Начало сезона 2023/2024 получилось для петербуржцев не слишком удачным. В 3 стартовых турах подопечным Сергея Богдановича удалось набрать всего 4 очка. Трудовой договор специалиста с «Зенитом» истекают в 2025 году.

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