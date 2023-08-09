Форвард «Локомотива» Изидор интересен «Марселю» и другим клубам Лиги 1

Дата публикации: 09-08-2023

По информации издания «L'Equipe», к Вильсону Изидору есть интерес со стороны нескольких клубов, представляющих французскую Лигу 1.



Среди потенциальных претендентов на форварда «Локомотива» значится «Марсель». Клуб прорабатывает вариант с переходом Изидора, но, чтобы подписать француза, «провансальцам» придется расстаться с кем-то из действующих игроков атаки (Русланом Малиновским или Дженгизом Ундером).



«Локомотив» выкупил права на Изидора в январе прошлого года, заплатив за него «Монако» 3,5 млн евро. В сезоне 2023/2024 футболист выходил на поле в составе «железнодорожников» в 4 играх (2 гола, 1 ассист). Его соглашение с командой Михаила Галактионова действует до середины 2026 года.



На портале «Transfermarkt» ценник на Изидора составляет 6 000 000 евро.