Защитник «Браги» Тормена не перейдет в клуб РПЛ

Дата публикации: 09-08-2023

«Евро-Футбол.Ру» утверждает, что Витор Тормена не переедет в Россию. Игрок «Браги» определился с будущим местом работы. Защитник намерен продолжить карьеру в немецком клубе.



Ранее СМИ писали, что среди претендентов на бразильца значатся «Краснодар» и «Спартак».



Тормена обучался футболу в структуре «Сан-Паулу». Его европейская карьера началась в «Жил Висенте», куда он перешел в 2017 году. «Брага» выкупила права на Витора в 2019 году за 1,25 млн евро.



В завершившемся сезоне на счету 27-летнего центрдефа 40 игр в составе португальского клуба (1 забитый мяч, 1 голевой пас).



Соглашение Тормена с «Брагой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость бразильца – 5 млн евро («Transfermarkt»).