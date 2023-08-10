Гари О'Нил сменил Лопетеги на посту главного тренера «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 10-08-2023

«Вулверхэмптон» на своем сайте сообщил о назначении Гари О'Нила новым наставником команды.



Минувший сезон «волки» завершали под руководством Хулена Лопетеги, который возглавил клуб осенью прошлого года. В качестве рулевого англичан испанец не проработал и года. «Вулверхэмптон» под началом Лопетеги закончил сезон 2022/2023 на 13-й строчке в Премьер-лиге. У 56-летнего специалиста и руководства «оранжево-черных» появились разногласия по отдельным вопросам, в итоге стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Об уходе Лопетеги было объявлено 8-го августа.



О'Нил подписал с «Вулверхэмптоном» соглашение на 3 года. В минувшем сезоне 40-летний коуч возглавлял «Борнмут» и финишировал с ним на 15-м месте в АПЛ.