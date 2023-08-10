«Манчестер Юнайтед» определил трех кандидатов на замену Магуайру

Дата публикации: 10-08-2023

«МЮ» намерен в скором времени расстаться с Гарри Магуайром. «Манкунианцы» уже занялись поисками замены для защитника. В списке потенциальных кандидатов, которых рассматривает клуб, значатся Тодибо, принадлежащий «Ницце», Павар, выступающий за «Баварию», и Тапсоба из «Байера». Информацию разместил в «Twitter» Фабрицио Романо.



«Красные дьяволы» уже вступили в переговоры по Тодибо, о чем ранее писали ряд источников. Трансфер Тапсоба англичане пока не прорабатывали. Что касается Павара, то он хотел бы уйти из «Баварии» и перебраться на «Олд Траффорд».



Ранее СМИ сообщали, что заполучить Магуайра хочет «Вест Хэм». Лондонцы договорились с «Ман Юнайтед» о переходе защитника за компенсацию в размере 35 млн евро.