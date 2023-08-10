В «Галатасарае» опровергли информацию о предложении «Зенита» по Дзаньоло

Дата публикации: 10-08-2023

«Галатасарай» не получал предложений по Николо Дзаньоло от «Зенита». Информация появилась в Twitter-аккаунте «Sporun Dibi», а в качестве ее источника указано руководство стамбульской команды. У «Галатасарая» есть предложения по Дзаньоло исключительно от клубов АПЛ.



О переговорах «Зенита» по переходу итальянского хавбека ранее сообщал Ягиз Сабунчуглу. Турецкие источники информировали, что петербуржцы готовы были заплатить за Дзаньоло 35 000 000 евро. Именно столько составляют отступные за итальянца. Футболисту была предложена зарплата в 8 млн евро за сезон.



Договор Дзаньоло с «Галатасараем» истекает в 2027 году. В минувшем сезоне он отметился 7 голами и 4 ассистами в 28 играх за клуб.