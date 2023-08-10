03:39 ()
Свернуть список

В «Галатасарае» опровергли информацию о предложении «Зенита» по Дзаньоло

Дата публикации: 10-08-2023

«Галатасарай» не получал предложений по Николо Дзаньоло от «Зенита». Информация появилась в Twitter-аккаунте «Sporun Dibi», а в качестве ее источника указано руководство стамбульской команды. У «Галатасарая» есть предложения по Дзаньоло исключительно от клубов АПЛ.

О переговорах «Зенита» по переходу итальянского хавбека ранее сообщал Ягиз Сабунчуглу. Турецкие источники информировали, что петербуржцы готовы были заплатить за Дзаньоло 35 000 000 евро. Именно столько составляют отступные за итальянца. Футболисту была предложена зарплата в 8 млн евро за сезон.

Договор Дзаньоло с «Галатасараем» истекает в 2027 году. В минувшем сезоне он отметился 7 голами и 4 ассистами в 28 играх за клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close